Continuano i servizi per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nell'area del Sulcis Iglesiente dove, nella giornata di ieri, gli Agenti della Sezione della Polizia Anticrimine e della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Iglesias hanno arrestato un 33enne di Carbonia.

Durante un controllo della pineta di Bindua, frazione di Iglesias, l'attenzione degli Agenti è stata attirata da un'autovettura in sosta con all'interno un uomo identificato per un 33enne di Carbonia, ben noto alle forze di polizia.

Ad un primo controllo dell'uomo e del mezzo i poliziotti hanno rinvenuto, nascosto sotto il sedile del conducente, un panetto di hashish di circa 42 grammi e un pacchetto di sigarette con all'interno altri 2 grammi circa della stessa sostanza.

La perquisizione si è poi estesa all'abitazione del 33enne, permettendo così di rinvenire due bilancini di precisione con residui di hashish e tutto il materiale utile al confezionamento della droga.

L'uomo è stato tratto in arresto e riaccompagnato alla propria abitazione in attesa dell'udienza direttissima prevista per questa mattina.

