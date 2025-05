Sostenere cittadini, imprenditori, professionisti e realtà del terzo settore con consulenze mirate su agevolazioni fiscali, avvio d’impresa e strumenti di sviluppo economico. È questo l’obiettivo del nuovo sportello di ascolto presentato mercoledì 21 maggio nella sede comunale di via Isonzo, frutto di un patto di collaborazione tra Comune di Iglesias, Confcommercio Sud Sardegna (e il suo Territoriale Green) e l’Accademia dei Dottori Commercialisti della Sardegna.

Lo sportello rappresenta un nuovo tassello nella strategia di inclusione e sviluppo messa in campo dall’amministrazione comunale, con il forte impulso dell’assessora alle Politiche Sociali Angela Scarpa.

Il servizio nasce per offrire supporto operativo e orientamento concreto a chi già opera – o intende affacciarsi – nel tessuto economico locale.

Attraverso la sinergia tra istituzioni, professionisti e associazioni, lo sportello fornirà un primo livello di consulenza gratuita su temi cruciali per il rilancio del territorio: fiscalità agevolata, strumenti finanziari per l’imprenditoria, passaggi generazionali e percorsi di investimento. Un’offerta pensata per rendere le scelte economiche più consapevoli, in particolare in un’area che mira a rafforzare la propria competitività.

Il nuovo punto di consulenza sarà inserito all’interno della struttura comunale che ospita altre realtà del terzo settore – tra cui l’Unione Italiana Ciechi, l’associazione Dislessia ABC Onlus, OPI e l’associazione Trapiantati Sardegna – e verrà gestito operativamente da due professioniste già attive nel territorio iglesiente: Federica Caria, presidente di Confcommercio Green, e Katiuscia Pani, vicepresidente dell’Accademia dei Commercialisti.

«Siamo orgogliosi di promuovere un modello che valorizza il ruolo sociale delle professioni e il legame tra impresa, sostenibilità e comunità locale», ha aggiunto Caria. Sulla stessa linea Pani, che ha sottolineato l’importanza di «diffondere conoscenze civilistiche e fiscali come chiave per la crescita, offrendo un servizio fondato sull’ascolto e sullo spirito di condivisione».

(Unioneonline/Fr.Me)

