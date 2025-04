I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari hanno denunciato una donna di 52 anni, titolare di una salumeria-panetteria di Iglesias per violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Nel corso di un’ispezione, i militari hanno accertato che la proprietaria dell’esercizio commerciale non aveva provveduto all’aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi, strumento indispensabile per prevenire e gestire i potenziali pericoli all’interno dell’attività. Inoltre, è emerso che i dipendenti impiegati non avevano ricevuto un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, così come prescritto dalla normativa vigente.

Dunque, oltre alla segnalazione alle competenti autorità, alla titolare sono state inflitte anche sanzioni amministrative per oltre 3.200 euro.

