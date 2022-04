Sorpreso al volante in stato di ebbrezza, un 18enne di Carbonia è stato denunciato a piede libero dai carabinieri del Radiomobile di Iglesias che lo hanno fermato questa notte alle 3.30 in via Paolo Borsellino.

Il giovane era al volante di una Jeep Compass di proprietà di una ditta e, sottoposto a etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,41 grammi per litro alla prima prova e 1,42 alla seconda. La patente di guida, appena conseguita, gli è stata ritirata, la macchina restituita ai titolari della ditta proprietaria.

