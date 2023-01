Il metro sul collo adorna una giacca elegante. Il racconto dei particolari di una vita passata a creare è minuzioso, lucido e preciso. Precisione, un sostantivo che gli ha permesso di reggere l’urto dei cambi d’epoca, attraversare il periodo bellico, quello del rilancio economico, di vivere la prosperità dell’avvento dell’attività mineraria e industriale e di assistere al loro progressivo decadimento. Precisione e dedizione sono state per Francesco Manelli quelle innate virtù che gli hanno consentito di chiuder bottega all’età di 93 anni. Manelli non è un semplice sarto, ma è il “sarto”, l’ultimo di una generazione ormai persa e l’attività nello storico locale di via Garibaldi ad Iglesias, ha abbassato la saracinesca dopo 67 anni.

Al lavoro

Racconta d’essere nato a Gavoi nell’ottobre del 1930. «Vicino alla casa in cui nacqui c’era una sartoria. Fin da piccolissimo ne rimasi affascinato», svela.

A 12 anni entrò come apprendista nella sartoria del paese, poi il trasferimento a Carbonia dalla sorella che «aveva bisogno di compagnia».

Un'immagine del passato di Francesco Manelli (foto Secci)

Il percorso

Nel 1956 la decisione di non dipendere più da nessuno e aprire un’attività propria ad Iglesias fondando la “Sartoria Francesco Manelli”. Fino allo scorso 31 dicembre un’istituzione che ha vestito migliaia e migliaia di persone: «È arrivato il momento di riposare».

L’unico rimpianto de “l’ultimo dei maestri” è quello di non esser riuscito a trovare una figura che potesse ereditare la propria attività ed il proprio mestiere.

