Nasce il circolo dei “Giovani Democratici” della città d’Iglesias. A darne notizia è un comunicato stampa dello stesso circolo, la cui assemblea ha assegnato il ruolo di segretario a Simone Crobeddu, quello di vice a Alessandro Mocci e quello di presidente dell'assemblea a Anna Marongiu.

«Il circolo nasce con la volontà di rappresentare in maniera diretta i giovani concittadini e le loro necessità, attraverso iniziative, progetti politici e culturali, ma anche confronti e dibattiti con le istituzioni, che possano inserirsi in maniera costruttiva nel panorama politico di Iglesias – si legge sulla nota stampa –. Gli obiettivi primari del gruppo sono frutto di una costante osservazione e presenza nella città e all'interno dell'amministrazione comunale, che si traducono con la volontà di migliorare la stessa e di fornire una chiave di interpretazione e di analisi nuova e più vicina ad una delle fasce meno rappresentate dalla politica, ovvero quella dei giovani. Una spinta ulteriore per la formazione del circolo è stata data proprio dal grave tasso d’assenteismo giovanile che ha caratterizzato le scorse elezioni di settembre. È evidente che la politica appaia sempre più distante dalle nuove generazioni e che abbia prodotto una sfiducia diffusa che solo un cambio radicale può allontanare.

I “Giovani Democratici” ritengono doveroso alimentare il confronto con il tessuto associativo iglesiente, ritenuto “chiave necessaria per sviluppare una rete che permetta una rappresentatività maggiore nella nostra città”. «Il circolo si costituisce anche per riportare il dibattito giovanile all’interno del Comune – prosegue il comunicato – e per contribuire alla formazione delle future generazioni all'interno delle amministrazioni comunali».

© Riproduzione riservata