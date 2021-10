Fermati per un normale controllo, alla fine sono stati arrestati dagli agenti del commissariato di Iglesias. In manette una coppia formata da un 26enne, che era alla guida dell’auto che, alla vista della pattuglia in via Vivaldi ha accelerato per sottrarsi all’alt, e la passeggera 21enne.

Entrambi hanno mostrato subito un atteggiamento nervoso tanto che i poliziotti hanno deciso di ispezionare l’abitacolo della macchina ritrovando complessivamente circa 1,2 chili di marijuana, suddivisa in confezioni, 10 grammi di hashish, 2.500 euro e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Estesa la perquisizione alle abitazioni dei due, nella casa del 26 sono stati recuperati 6.787 euro, un bilancino di precisione, un apparecchio per la pressatura della droga, due grinder utilizzati per sminuzzare la marijuana. In quella della ragazza altri 7,5 grammi di marijuana.

