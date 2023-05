Dopo l’incidente avvenuto mentre pattinava sul ghiaccio, ha riportato una frattura scomposta al polso destro degenerata in una "sindrome algodistrofica". Bibiana Boasso, 47enne di Iglesias, ha perso in seguito quasi del tutto la funzionalità del braccio destro e ora lancia un appello disperato: «Chi ha causato l'incidente si è dileguata velocemente, cerchiamo dei testimoni per capire quali siano e di chi, le responsabilità dell'accaduto».

La vicenda è avvenuta il 27 dicembre scorso: «Abbiamo deciso dopo tanto tempo di regalarci una vacanza a Torino - racconta il marito - e prima del ritorno in Sardegna abbiamo fatto tappa al "Palaghiaccio Massari". Avevamo eseguito pochi giri quando ho visto mia moglie dolorante sulla pista e i miei figli disperati ad assisterla».

Una ragazza con un giaccone color lilla l'avrebbe urtata alle spalle ad alta velocità poi si è allontanata velocemente.

