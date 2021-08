Lavorava come badante presso un’anziana di Iglesias. Ma quando ha avuto pieno accesso all’abitazione della donna ne ha approfittato per sottrarle 7.500 euro in contanti, nascosti in una cassetta di sicurezza, per poi dileguarsi.

La vittima ha però sporto denuncia ai carabinieri e, dopo le opportune indagini, i militari del Nucleo radiomobile della stazione locale sono riusciti a rintracciare la responsabile del furto. Si tratta di una 75enne, che è stata arrestata.

Il maltolto è stato quindi restituito all’anziana, mentre per la badante infedele sono scattati i domiciliari, in attesa del processo per direttissima.

