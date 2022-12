La città di Iglesias s’illumina per le feste natalizie. È prevista per la giornata di sabato 3 dicembre, alle ore 18, l’inaugurazione delle luminarie.

Alcuni degli addobbi sono stati realizzati su precisa richiesta dell’amministrazione comunale e riguardano corso Matteotti (dove gli ormai classici ombrellini colorati estivi hanno ceduto la scena a centinaia di altri ombrelli luminosi) e via Cagliari (interamente decorata con le le frasi del testo della canzone “Casa Bianca” dell’indimenticata cantante iglesiente Marisa Sannia).

Il costo complessivo degli addobbi (frazioni comprese) è stato di 70mila euro: «Ed è un investimento produttivo, come tutti gli eventi e le programmazioni culturali effettuate finora e che si terranno. - spiega il sindaco Mauro Usai - Sono strumenti per valorizzare la città dal punto di vista turistico e che hanno un importante risvolto economico per tutte le attività produttive».

