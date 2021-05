Un 33enne è finito in manette e un 30enne è stato denunciato nell’ambito di un’indagine condotta dalla Polizia di Stato nella frazione di Cortoghiana.

Proprio qui il 33enne aveva avviato un'attività di spaccio usando come luogo la propria abitazione.

I sospetti dei poliziotti, suffragati anche da ulteriori informazioni acquisite nel corso delle settimane, sono stati confermati dalla perquisizione: il controllo ha portato al rinvenimento di due panetti di hashish dal perso complessivo di circa 400 grammi, con piccoli frammenti della stessa sostanza pronti per essere venduti, oltre a 15 euro quale probabile provento di spaccio.

Il 30enne, con precedenti per droga e che si trovava all’interno della abitazione al momento della perquisizione, è poi stato trovato in possesso a casa propria, nella perquisizione che è seguita, di altri 50 grammi di marijuana.

I due sono stati accompagnati in Commissariato e per il 33enne si è proceduto all'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre per il 30enne alla denuncia in stato di libertà per lo stesso reato.

Per l’arrestato questa mattina è scattata l'udienza per direttissima.

(Unioneonline/v.l.)

