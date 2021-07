Weekend di controlli per i carabinieri sulle strade del Sulcis, con quattro persone denunciate perché sorprese alla guida dopo avere bevuto qualche bicchiere di troppo.

Si tratta di un 35enne cagliaritano, fermato sulla sp25 in direzione Siluis, di un 37enne di Livorno, fermato in via Cattaneo a Iglesias, di un 43enne di Serramanna, intercettato a Gonnesa lungo la sp 83, e di un 32enne di Uta, sorpreso a Vallermosa.

Per tutti è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica.

