Lotta alle barriere architettoniche, anche negli edifici privati a Carbonia: l’abbattimento delle barriere sarà possibile grazie a un bando comunale permanente per la presentazione delle domande di assegnazione dei contributi. Una battaglia che la Consulta handicap, l’associazione Naba e i disabili combattono da anni.

Come ha precisato l’assessore alle Politiche della Casa Piero Porcu, «possono presentare domanda i portatori di menomazioni o limitazioni permanenti, compresa la cecità, che hanno la residenza o la dimora abituale nell’immobile per cui si richiede il contributo». L'aiuto economico può essere concesso per realizzare opere finalizzate a superare o eliminare le barriere e per interventi connessi al tipo di handicap. Il bando è privo di scadenza.

La Regione però dovrà ricevere dal Comune un primo elenco delle domande entro il 31 marzo. Pertanto le istanze devono arrivare al Comune di Carbonia entro il primo marzo.

