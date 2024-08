Momenti di apprensione a Iglesias per un incendio divampato alle porte della città, nella zona che va da Campo Pisano a Monteponi.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio e il vento ha fatto da subito temere il peggio perché ha spinto le fiamme sino alle abitazioni della zona che sono state evacuate per precauzione. Numerose le squadre da terra impiegate, supportate da due elicotteri che, con i getti d’acqua dall’alto, hanno contribuito a circoscrivere il rogo.

Come per gli altri incendi della zona, Carbonia in primis negli ultimi giorni, sta pesando l’assenza dell’elicottero nella base di Marganai, fatto che negli ultimi mesi ha scatenato la protesta di sindaci e addetti dell’antincendio. Protesta purtroppo vana.

