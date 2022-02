Momenti di tensione questa mattina nella Sede ASL 7 in via Costituente a Carbonia dove è presente l'Ufficio di Igiene Pubblica dove numerosi cittadini si sono recati per chiedere informazioni riguardanti la possibilità di ottenere il Green pass e relativo certificato di guarigione dopo la malattia da Covid, anche in seguito agli equivoci scaturiti a seguito dell'ordinanza numero 2 emanata dal presidente della Regione Solinas lo scorso 2 febbraio.

Viste le continue informazioni non convincenti e le mancate risposte da parte di Ats e medici di famiglia, alcuni sono entrati all'interno della sede per pretendere risposte. Ma sono nati momenti di tensione e sono dovute intervenire due pattuglie dei carabinieri, chiamate dal personale Ats per calmare gli animi e per gestire l’afflusso dei cittadini in cerca di informazioni.

A proposito del Green Pass, il Sisp di Carbonia comunica che dal 3 febbraio è possibile ottenere il certificato di guarigione anche in assenza di un tampone molecolare che confermi il precedente tampone antigienico e che è sempre possibile per il medico di medicina generale e per il pediatra di libera scelta certificare la guarigione dal Covid per i propri assistiti.

© Riproduzione riservata