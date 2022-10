Grande festa a Carbonia.

Ha spento 100 candeline nonna Cicitta, al secolo Francesca Lecca, originaria di Giba ma da tempo ospite della casa dei nonni di Serbariu.

Classe 1922, vedova dal 1982 del minatore Antonio Ledda, ha avuto una sola figlia, Greca di 73 anni, da tempo residente in Germania e che purtroppo non è potuta essere presente ai festeggiamenti, mentre erano presenti le nipoti Argentina, Gabriella e Palmira.

Circondata dall'effetto degli altri ospiti della struttura e dagli operatori, ha festeggiato nella piazzetta di fronte alla chiesa di San Narciso in compagnia del parroco don Luigi Sulas, dall'assessore Katia Puddu e di tanti amici e parenti accorsi per l'occasione.



© Riproduzione riservata