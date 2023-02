Spacciatore di cocaina e percettore di reddito di cittadinanza.

Un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato ieri a Gonnesa dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Iglesias.

È stato fermato mentre era alla guida della propria auto durante un normale controllo della circolazione stradale. I militari hanno trovato nel veicolo e successivamente nell’abitazione del 46enne 52,1 grammi di cocaina suddivisa in dieci dosi pronte per la vendita, oltre a un bilancino di precisione e 95 euro in banconote di piccolo taglio ritenuti provento dello spaccio.

La droga sequestrata verrà inviata ai laboratori del Ris di Cagliari per le analisi.

Stamani l’arresto dell’uomo è stato convalidato, per lui è scattato l’obbligo di dimora nel comune di residenza e il divieto di uscire nelle ore serali e notturne. Scatterà anche la segnalazione all’Inps per la revoca del reddito di cittadinanza.

