A Carbonia i residenti lo stanno chiedendo al Comune da mesi: "Occorre accorciare gli oleandri". E non alludevano a una sfoltitina leggera, ma a un intervento deciso. Adesso invece i rami e i fiori della pianta non solo hanno completamente invaso i parcheggi paralleli ricavati ordinatamente a fianco al marciapiede, ma si sono prolungati sino alla carreggiata costringendo le vetture a fare un pericoloso slalom fra i rami.

È la condizione che da mesi si trascina in via Coghinas, a Carbonia, e a nulla sono valse sinora le richieste di intervento dei residenti sia per la pianta in questione, sia per le altre che hanno a loro volta invaso parte della strada destinata alla circolazione, sia per la presenza di erbacce nei pressi della vicina chiesa di Don Bosco.

Oleandri “fuori controllo” sono stati segnalati anche nelle vie limitrofe, e nel complesso fra via Veneto e via Curiel, e costituiscono un disagio per la circolazione.

© Riproduzione riservata