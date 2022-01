Voleva impossessarsi del telefono della ex compagna e per farlo l’ha strattonata. Ma i carabinieri di Giba lo hanno denunciato per tentata rapina.

Nei guai è finito un 51enne operaio incensurato. Il 15 gennaio scorso, in via Principe di Piemonte, ha tentato di afferrare il telefonino della 44enne.

Trattandosi di un cacciatore che ha la legittima disponibilità di armi, queste gli sono state ritirate cautelativamente.

