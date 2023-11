Era agli arresti domiciliari ma è stato sorpreso dai carabinieri di Giba nella notte mentre, a bordo di un’auto, procedeva a zig-zag in via San Pietro, in chiare condizioni di ebbrezza alcolica.

Si è rifiutato di sottoporsi al test dell’etilometro e verrà denunciato.

Nel corso dell’identificazione, i militari si sono resi conto che il 77enne di Masainas era destinatario di un provvedimento emesso dal Gip di Cagliari relativo ai domiciliari. È scattato quindi un nuovo arresto e questa mattina l’uomo verrà giudicato per direttissima.

(Unioneonline/s.s.)

