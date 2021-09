Un 33enne di Sinnai è stato arrestato nella notte dai carabinieri della Stazione di Iglesias per furto aggravato.

L’uomo, disoccupato e incensurato, è stato rintracciato dai militari poco dopo aver infranto il vetro di un distributore di snack e bevande e aver asportato 14 lattine di birra e varie confezioni di alimenti.

Non solo furto, quindi, ma anche danneggiamento. Il tutto per un valore quantificato in 1.500 euro circa.

Messo ai domiciliari, il 33enne andrà all’udienza direttissima domani a Cagliari.

