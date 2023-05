Dopo essersi appropriate di vari articoli per la casa, arraffati dagli scaffali del Bricostore di via Roma a Carbonia, hanno tentato di uscire senza pagato ma sono state bloccate dalla vigilanza e infine arrestate dai carabinieri.

Nei guai sono finite una 33enne e una 31enne del posto, entrambe note alle forze dell’ordine, la seconda anche percettrice del reddito di cittadinanza per il quale verrà chiesta la revoca.

I militari sono arrivati al punto vendita dopo una segnalazione e hanno accertato che le due donne avevano tentato di portar via diversi oggetti per un valore di circa 300 euro, cercando poi di uscire dal varco riservato a chi non avesse effettuato acquisti.

Sono state messe ai domiciliari, all’udienza di oggi l’arresto è stato convalidato e per entrambe è stato disposto l’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria.

