Con l’accusa di essere il responsabile di alcuni furti avvenuti nei market di Carbonia, un 44enne, commesso in un supermercato, è stato arrestato dai carabinieri.

L’uomo, nella serata di ieri, era a bordo della sua auto e, finito il lavoro, stava tornando a casa quando è incappato in un posto di controllo allestito dei militari. In seguito a una perquisizione, è stato trovato in possesso di alimenti di vario genere e di 310 euro in contanti, ritenuti provento del furto appena portato a termine nel market.

Il 44enne è stato messo ai domiciliari e oggi verrà sottoposto all’udienza per direttissima.

(Unioneonline/s.s.)

