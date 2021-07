Stavolta i piromani che stanno quotidianamente prendendo di mira la zona nord di Carbonia hanno aggredito una fascia fra la bretella di via Ospedale e la località Sirai.

È la causa dell'intervento in corso di vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia, degli agenti della Forestale e gli uomini e le donne della Protezione civile Terramare di Carbonia. Le fiamme hanno aggredito un filare di alberi a bordo strada (rendendo anche insidiosa la circolazione stradale e l'aria irrespirabile) e si sono poi spinte in un terreno cespugliato ma in cui a sua volta (come nei paraggi) erano presenti cumuli di rifiuti abbandonati.

Il fumo spinto dal vento ha infastidito i residenti vicino ai centri commerciali e alle abitazioni di via Dalmazia.

