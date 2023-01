Un quadro elettrico è stato gravemente danneggiato nella serata di ieri nel medau di Is Lais a Tratalias.

A causare il danno è stato uno dei tanti fulmini che sono caduti nel Sulcis durante il temporale che si è abbattuto su tutta la zona.

Il quadro in questione è quello che alimenta la linea elettrica pubblica della frazione.

Come comunica l’amministrazione comunale in una nota dell’assessore alle manutenzioni urbane Fabrizio Pes «ci siamo immediatamente attivati per ridurre al minimo i disagi ai cittadini, ma potrebbero volerci anche 48 ore per far sì che il quadro venga ripristinato e far sì che si riattivi l’illuminazione pubblica della zona. Il fulmine ha provocato anche un blackout all’illuminazione privata che è stata prontamente ripristinata».

© Riproduzione riservata