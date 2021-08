Un incidente stradale, per fortuna non grave, è accaduto questa mattina lungo il tratto della Statale 126 Fluminimaggiore – Iglesias. Un ciclista originario di Guspini è scivolato sull’asfalto, mentre affrontava una curva all’altezza della miniera di Su Zurfuru, in direzione Fluminimaggiore.

Soccorso dai suoi compagni di escursione, che assieme a lui percorrevano in bicicletta il tratto di strada, l’uomo ha accusato subito un dolore alla spalla, oltre a mostrare attimi di grande confusione mentale. Un particolare, quest’ultimo, che ha convinto gli altri ciclisti ad allertare il 118. Sul posto è arrivata un’ambulanza del servizio di Pronto Intervento. Al personale del 118 le condizioni non sono apparse gravi. Vista però la lunga distanza da percorrere per raggiungere il più vicino Pronto Soccorso ospedaliero e il sospetto di un lieve trauma cranico, si è deciso di richiedere l’intervento dell’Elisoccorso. Il ciclista è stato quindi trasportato a bordo del velivolo al Pronto Soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stato sottoposto ad approfonditi accertamenti sanitari.

