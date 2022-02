In dieci anni solo un quarto degli 800 milioni stanziati dal pubblico per il Piano Sulcis è stato speso per il rilancio del territorio.

«Definirlo un flop centra un elemento di verità ma non se si parla di contenuti e obiettivi», spiega in una lunga intervista Tore Cherchi, ex parlamentare, ex sindaco di Carbonia ed ex presidente della Provincia del Sulcis Iglesiente, fino a tre anni fa a capo dell’ufficio che vigilava sull’attuazione del piano.

Cherchi parla dei freni burocratici incontrati, degli errori commessi nella fase iniziale, delle bonifiche dei privati che procedono a buon ritmo e di quelle pubbliche che non sono ancora partite, delle cose che non sono state fatte negli ultimi tre anni.

E infine dà un voto a tutti i soggetti coinvolti, a un patto: «Il primo voto lo do a me».

Marco Noce

Mariella Careddu

