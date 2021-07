È dovuto intervenire un elicottero decollato dalla base di Marganai nell'Iglesiente per aiutare le squadre antincendio a fronteggiare un rogo innescato forse accidentalmente alla periferia della frazione di Medau Desogus, fra Cortoghiana e Flumentepido. La giornata rovente non ha aiutato l'opera dei soccorritori, cioè gli agenti della Forestale, al punto che è stato necessario chiedere l'aiuto di un elicottero che con alcuni precisi potenti lanci di acqua e liquido ritardante ha evitato che le fiamme raggiungessero un rimboschimento.

Sul posto anche alcuni residenti che volontariamente si sono posti al servizio delle squadre degli enti pubblici. Alla fine l'incendio è stato domato ma sembrava potenzialmente molto insidioso. Stavolta il rogo potrebbe non essere stato di origine dolosa, come invece tutti i precedenti in questi giorni in città e dintorni.

© Riproduzione riservata