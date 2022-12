In vista delle feste natalizie Comune di Carbonia e associazioni accendono i motori delle iniziative che però, a causa di un bilancio in sofferenza e dei ritardi del bando regionale apposito, saranno a costo quasi zero e pertanto con palinsesti sotto alcuni aspetti ridimensionati.

Ma non mancheranno attrattive. La municipalizzata Somica ha infatti iniziato a montare il nuovo albero di Natale nella centralissima piazza Roma. Grazie poi agli incontri che il vicesindaco Michele Stivaletta e l’assessore alla Cultura Giorgia Meli stanno conducendo quasi quotidianamente con Pro Loco, Comitati di quartiere, Geoparco, Centro commerciale naturale e tanti altri sodalizi, emergono i primi appuntamenti.

L’11 dicembre in piazza Roma l’Auser presenta “Aspettando la befana”, evento che ha lo scopo di valorizzare la città, le sue bellezze, i suoi musei. Poi c’è “Artigiani in erba”, rassegna di artigianato artistico ospitata l’8-9-10 dicembre al parco archeologico di Cannas di Sotto. La difficoltà economica potrebbe però costringere il Comune a definire i prossimi appuntamenti solo dopo la festa dell’Immacolata Concezione. Non è affatto da escludere l’arrivo dei Tazenda.

