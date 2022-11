In seguito a ripetute evasioni dai domiciliari (in un’occasione era stato trovato anche in possesso di droga) un 34enne disoccupato di Carbonia è tornato in cella.

L’uomo era stato arrestato lo scorso 30 dicembre per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e detenzione di un’arma clandestina.

Era finito nel carcere di Uta ma il primo luglio l’istanza dell’avvocato per mandarlo ai domiciliari era stata accolta.

Da allora, in pochi mesi, è stato denunciato per ben tre volte per evasione e altre due volte arrestato in flagranza (una sempre per evasione, l’altra per detenzione di stupefacenti).

Per questo ieri è scattato l’aggravamento della misura di custodia e l’uomo è tornato in una cella del carcere di Uta.

(Unioneonline/L)

