Per l'inizio di giugno il Comune di Carbonia ha deciso di confermare l'attività del sistema dell'autovelox. Sono quattro le zone di centro e periferia, frazione di Cortoghiana compresa, in cui dal primo di giugno sarà possibile vedere in azione la pattuglia dei vigili urbani col dispositivo elettronico per il rilevamento della velocità.

La polizia locale effettuerà controlli sistematici sebbene al momento siano escluse aree in cui i cittadini segnalavano la necessità di istituire l'autovelx come ad esempio via Asproni. Le postazioni di controllo saranno posizionate nel corso della giornata in via Dalmazia, in via Rinaldo Loi a Cortoghiana, in via Nazionale nel tratto interno della località Nuraxeddu e sulla strada statale 126 a Sirai. Saranno di volta in volta presegnalate dall’apposito segnale stradale.

L'apparecchiatura tecnica per il rilevamento sarà impiegata con la presenza del personale di polizia locale.

