Sarebbe entrato nella cameretta di una minorenne passando dalla finestra, eludendo così il controllo dei genitori di lei. In tasca aveva un coltello con una lama di circa 20 centimetri. È successo la notte scorsa a Iglesias, dove i Carabinieri hanno arrestato un 26enne di Iglesias, accusato di violazione di domicilio aggravata e porto abusivo di arma bianca.

La madre della ragazzina ha chiamato il 112, preoccupata per la presenza dell’uomo in casa. Stando alle prime informazioni, e secondo quanto ricostruito dai militari, il 26enne si sarebbe introdotto nell’abitazione situata in pieno centro senza il consenso della madre della ragazza, una minore nata nel 2009 con la quale avrebbe intrattenuto una presunta relazione, tenuta nascosta dalla coppia.

Durante l’intervento, i militari hanno proceduto alla perquisizione personale del giovane, trovandolo in possesso di un coltello con una lama di circa 20 cm, che è stato immediatamente sequestrato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La presenza dell’arma, unita alla dinamica dell’irruzione, ha aggravato ulteriormente il quadro delle accuse a suo carico.

Il 26enne ora si trova a Uta, su disposizione della Procura della Repubblica di Cagliari, che ora valuterà le misure da adottare e il proseguo dell’indagine. Gli inquirenti stanno lavorando per chiarire ogni dettaglio della vicenda, inclusa la natura della relazione tra il giovane e la minore, e per accertare eventuali ulteriori responsabilità.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata