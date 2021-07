Emergenza sangue negli ospedali di Carbonia e Iglesias. La Assl lancia un accorato appello affinché le donazioni non si interrompano durante i mesi estivi.

Come spesso accade in questo periodo, le scorte di sangue diminuiscono e benché non ci sia una vera emergenza, si rende necessario appellarsi al buonsenso della popolazione affinché le donazioni non si interrompano. Soprattutto in estate aumentano infatti gli interventi che necessitano di trasfusioni, complice anche l’afflusso di persone che passano le vacanze nel nostro territorio.

L’appello, teso ad evitare che si arrivi ad una vera mancanza, è rivolto a tutte le persone maggiorenni e in buona salute, di ambo i sessi e con un peso superiore a 50 chili, a prescindere dal proprio gruppo sanguigno.

Sarà possibile recarsi presso le strutture trasfusionali di Carbonia (tel. 07816683457) e Iglesias (tel. 07813922854) tutti i giorni feriali dalle 8 alle 12:30, senza necessità di prenotazione.

