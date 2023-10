Emerge ancora una volta il problema dell'assenza di un eliporto adeguato in città: anche stasera infatti l'arrivo dell'elisoccorso allo stadio Zoboli di Carbonia ha costretto alla sospensione della gara del campionato di Eccellenza che veniva disputata dal Carbonia e dal Quartu Sant'Elena.

L'arrivo del velivolo, sopraggiunto da Buggerru, è avvenuto nel corso dell'intervallo fra il primo e il secondo tempo ma la gara è ripresa con quasi un quarto d'ora di ritardo per consentire all'ambulanza di eseguire il trasbordo del paziente e ai carabinieri di garantire le condizioni di sicurezza.

I giocatori in campo e la terna arbitrale hanno atteso che tutte le operazioni venissero concluse prima di riprendere il gioco che chiaramente non era compatibile con le fasi di atterraggio e decollo. Da anni non viene più utilizzato il piazzale che era stato inizialmente indicato nei pressi dell'ospedale Sirai.

