E' di due feriti, per fortuna non in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto in località Sirai alle porte di Carbonia.

Sul posto sono intervenute la pattuglia della Radiomobile e due ambulanze. L'impatto è stato provocato da un violento tamponamento all'incrocio fra la statale 126 e la bretella della sp2, in un punto già più volte teatro di incidenti e mai messo in sicurezza nonostante i numerosi interventi che hanno permesso in vari altri segmenti della statale la creazione di rotonde.

Ad avere la peggio, con sospetta lesione al collo e una contusione al viso, un 40enne di Carbonia a bordo dell'utilitaria colpita in pieno dalla macchina che sopraggiungeva da dietro.

Immediato il trasporto al Sirai che dista meno di un chilometro dal punto dell'impatto. Quasi illeso il conducente dell'altra vettura.

