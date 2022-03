Grosso incendio nella notte, prima delle 3, nella frazione di Serbariu a Carbonia dove sono andati in fiamme un trattore e due vetture che si trovano parcheggiate dietro il grosso mezzo, lungo la strada.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia che nulla hanno potuto per salvare le auto ma fortunatamente sono riusciti a limitare i danni all’abitazione adiacente, che ha subito ingenti conseguenze, in particolare agli infissi.

Sul posto anche i carabinieri per accertare le cause del rogo.

