Aveva dovuto chiudere i battenti lo scorso 31 dicembre 2021 per il caro energia, aggravato anche dal fatto che da un paio di anni è ko (tutto da chiarire) l'impianto solare termico. Però adesso, a conclusione di una serie di incontri intrapresi con la dirigenza della società di gestione Antares, riapre la piscina comunale di via delle Cernitrici. Riprenderà l'attività mercoledì 2 marzo.

“Dal momento in cui ci era stato comunicato il 31 dicembre scorso della sospensione, seppur momentanea, dell'impianto - ha spiegato l'assessore allo Sport Giorgia Meli - abbiamo lavorato per evitare che Carbonia restasse troppo a lungo priva di questo servizio”. In una situazione di precarietà si è cercato di superare l'impasse, considerato il fatto che non fosse scontato che l'impianto riaprisse in marzo. La pandemia e l'aumento dei costi energetici non hanno agevolato la situazione. "Tuttavia – ha evidenziato l'assessore - abbiamo lavorato in sinergia per trovare un punto di incontro e ci sentiamo impegnati per risolvere i problemi di efficienza strutturale dell'impianto”.

© Riproduzione riservata