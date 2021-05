"Esprimo vicinanza e affetto alla giovane barbaramente aggredita ieri mattina a Iglesias e ancora ricoverata in gravi condizioni, e alla sua famiglia che in queste difficili ore affronta nel dolore le conseguenze dell'atto vile e crudele perpetrato nei confronti della donna. Leggo in questo terribile episodio l'inconcepibile e inaccettabile violenza che unita alla fragilità dei tempi che stiamo vivendo è il segno evidente della mancanza di amore per la vita e per il prossimo".

Con queste parole il governatore della Sardegna ha voluto dare solidarietà alla giovane aggredita ieri a Iglesias, da un uomo armato di cacciavita, che la ferita in maniera grave.

Un episodio che ha choccato l’intera comunità cittadina.

"Al gruppo dei vigili del fuoco che per caso si trovava sul posto e intervenendo con tempestività, umanità e spirito di servizio, ha strappato alla morta questa giovane vita esprimo la mia più sincera gratitudine", ha aggiunto il presidente.

