A dare l’allarme sono stati i Vigili del Fuoco di Iglesias che, mentre percorrevano con il loro mezzo il ponte di via Bassi, hanno notato una donna ferita, inseguita da un uomo che cercava di colpirla ancora una volta con un cacciavite. Sono stati i primi a prestare soccorso alla vittima della terribile aggressione di questa mattina a Iglesias, una donna di 25 anni che ha riportato ferite alla gola ed alla testa ed è stata trasportata in codice rosso all’Ospedale, in stato di coscienza, con l’Elisoccorso.

Subito sul posto, allertati, i poliziotti della Volante del Commissariato di Iglesias insieme agli investigatori della sezione Anticrimine, che hanno intercettato e arrestato l’aggressore, un uomo di Iglesias del ‘74 già noto agli agenti per i suoi precedenti specifici.

Dalla prima ricostruzione dell’accaduto i poliziotti hanno accertato che non vi era alcuna relazione nè conoscenza fra i due. L’uomo, che dovrà rispondere di tentato omicidio, è noto anche per soffrire di patologie psichiatriche.

