Ubriaco, ha iniziato a molestare gli altri clienti di un bar di Domusnovas. Poi si è allontanato ed è tornato nel locale armato di due coltelli con fare minaccioso. A evitare che la situazione potesse ulteriormente degenerare è stato l’intervento dei carabinieri del Radiomobile di Iglesias, allertati dal proprietario dell’esercio pubblico.

Protagonista, in negativo, della vicenda, un uomo di 58 anni.

Alla vista dei militari ha provato a liberarsi dei coltelli, gettandoli sotto a una macchina, ma agli uomini dell’Arma non è sfuggito il tentativo e lo hanno bloccato. Il 58enne, però, ha reagito nel peggiore dei modi, con spintoni e minacce. A quel punto i carabinieri lo hanno portato in caserma per accertamenti. E anche qui l’uomo ha proseguito a “non collaborare”. Per questo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di armi e strumenti atti ad offendere.

Dopo una notte trascorsa nelle camere di sicurezza, l’uomo è stato processato per direttissima.

(Unioneonline)

