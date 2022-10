Tragedia sfiorata ieri notte a Domusnovas. Un uomo di 49 anni, Efisio Lancellotti, è finito in ospedale a causa di una ferita alla gamba causata da due fucilate. Una prima ricostruzione effettuata dagli agenti del Commissariato di Iglesias avrebbe permesso di accertare che a sparare sarebbe stato il padre dell’uomo, il settantottenne Angelo Lancellotti.

La lite

Fino a tarda sera gli agenti, coadiuvati dai colleghi della Scientifica arrivati da Cagliari sono stati impegnati a ricostruire quanto avvenuto in una casa di via don Luigi Sturzo. Pare che tutto sia nato da una lite tra padre e figlio anche se al momento non è ben chiaro che cosa l’abbia scatenata.

L’allarme

In molti avrebbero sentito le fucilate che hanno lasciato a terra Efisio Lancellotti con una ferita alla gamba. Il pensionato avrebbe sparato con un suo fucile detenuto regolarmente per uso caccia. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 di Iglesias che ha trasportato il ferito al Pronto soccorso dell’ospedale Sirai di Carbonia. Nel frattempo sono arrivati gli agenti del Commissariato di Iglesias che hanno portato Lancellotti in commissariato. Dall’ospedale intanto sono giunte notizie confortanti: Efisio Lancellotti non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi della Scientifica dentro e intorno all’abitazione di via don Sturzo sono andati avanti sino a notte fonda.

Simone Farris

