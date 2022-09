Il centro vaccinale anti Covid di Carbonia d'ora in poi sarà in funzione solo nel fine settimana. Lo ha deciso il Comune d'intesa con l’azienda sanitaria locale. Considerata infatti l'affluenza notevolmente in calo e il numero di prenotazioni a loro volta in diminuzione, in un'ottica di ottimizzazione del servizio, l'ASL Sulcis ha deciso di rimodulare i giorni di attività dell'Hub vaccinale alla Grande Miniera di Serbariu.

Il servizio sarà pertanto attivo soltanto il sabato dalle 9 alle 14 e poi dalle 15 alle 18. "Tuttavia a breve - avverte il sindaco Pietro Morittu - partiranno le somministrazioni dei nuovi vaccini bivalenti adattati che hanno ottenuto il via libera delle agenzie Ema e Aifa e che saranno destinati prioritariamente ai richiami per i cittadini over 60, fragili e operatori sanitari e donne in gravidanza".

L'Asl del Sulcis Iglesiente è in attesa della circolare ufficiale con i dettagli sulla somministrazione.

