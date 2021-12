Un 31enne di Iglesias è stato denunciato dai carabinieri del Norm. Nella notte l’uomo, operaio incensurato, è stato fermato per un controllo alla guida della sua auto e trovato in possesso di stupefacenti. Nel dettaglio: 5,7 grammi di marijuana e 2,3 grammi di cocaina suddivisa in dosi preconfezionate.

Inoltre, nel corso della perquisizione della sua abitazione sono state rinvenute 2 bilance di precisione, un grammo di ketamina e 2 grammi di hashish.

