Arrivano anche dal Piemonte gli indumenti sportivi destinati alla raccolta avviata da Renato Scanu, giornalista sportivo sardo colpito dalla Sla, che ha lanciato un’iniziativa benefica con lo scopo di raccogliere fondi per la ricerca contro la malattia. Come “Inviato speciale contro la Sla” chiede maglie e attrezzature dei club: tutto il materiale verrà messo all’asta. E la mobilitazione è ampia.

Nei giorni scorsi a Carbonia, a casa del giornalista, è arrivato anche Rosario Decrù. Con sé aveva 27 pezzi, tra magliette, sciarpe, kimoni di squadre e associazioni del territorio valsusino, pinerolese, chierese e torinese. E la punta di diamante: la canotta dell’Ausilium Basket Torino. Il vestiario è stato raccolto dal Toro Club Condove Valsusa e dal giornalista valsusino Luca Giai.

Quella con Renato Scanu, spiega Decrù alla testata online Piempontesport, «è un’amicizia ormai storica, nata nel 2016: ci incontrammo al museo del Grande Torino, in occasione di una mostra dedicata all’ex calciatore leggenda del Cagliari Gigi Riva. Da lì in poi ci lega una grande amicizia che ha saputo superare i confini geografici».

A novembre il giornalista aveva scritto: “La mia battaglia non finirà fin quando il signore mi darà la forza di combattere per questa giusta causa: ci darà l’appoggio la mia personale onlus, che porterà per sempre il mio nome, Renato Scanu, anche dopo la mia scomparsa terrena. Ho già nominato mio seguace, nella prosecuzione della lotta alla malattia, il presidente Luca Zanda, mio fidatissimo amico, giornalista sportivo sardo ma residente a Milano, con il quale ho condiviso momenti esaltanti, sia professionali che personali. L’affiancherà la sua fidanzata Erika, ragazza molto per bene, laureata in psicologia, che mi ha detto di essere onorata di ricoprire questa importante carica sociale. Spero, che nella primavera 2023, il mio grande sogno si avveri, con un’asta benefica, sperando di essere testimonial di questa grande opportunità per raccogliere fondi per la ricerca scientifica che ha necessità di essere sostenuta finanziariamente».

