"I dati arrivati dallo screening di massa sono gravi, la situazione è disastrosa”. Con queste parole Marco Corrias, sindaco di Fluminimaggiore, ha commentato gli ultimi dati sul Covid nel paese dell’Iglesiente, resi ancor più preoccupanti dal fatto che da dieci giorni il Comune è zona rossa.

Ad oggi si contano 102 nuovi casi positivi, che si sommano agli 82 già rilevati.

Per questo il primo cittadino ha annunciato su Facebook che il lockdown verrà mantenuto: “Sentiti anche i pareri dei nostri due medici di famiglia, e la Direzione dell'Igiene pubblica, abbiamo deciso di prorogare fino al 15 dicembre la zona rossa, con chiusura del cimitero, contingentamento degli ingressi nei locali commerciali, divieto assoluto di lasciare il paese se non per motivi di lavoro o sanitari”, ha spiegato Corrias. Aggiungendo: “Abbiamo poi concordato con il parroco don Gianfranco anche la riduzione al minimo delle funzioni religiose. I controlli di pubblica sicurezza saranno rafforzati e i trasgressori sanzionati a norma di legge. La situazione è drammatica, perciò invito tutti alla massima collaborazione", conclude il primo cittadino.

L'ordinanza che aveva dichiarato la zona rossa per 10 giorni era sta firmata il 25 novembre scorso e prevedeva la didattica a distanza e la chiusura di bar, ristoranti, parrucchieri, palestre, con le mascherine obbligatorie anche all'aperto.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata