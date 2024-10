Sta per essere ampliata l'offerta di edifici scolastici o a scopo sociale a Carbonia: è stata approvata infatti la delibera per gli interventi straordinari di rifunzionalizzazione della scuola elementare di via Tacca a Cortoghiana.

Grazie a un finanziamento statale di 400.000 euro, proveniente dall'8xmille, si potrà procedere alla riqualificazione e al recupero della scuola chiusa da diversi anni di Cortoghiana.

L'intervento di rinforzo strutturale prenderà il via presto, dopo la conclusione dell'iter progettuale e affidamento dei lavori. Dopo diversi anni verrà restituita una struttura nuovamente agibile. Da definire se usarla come scuola o come sede per assicurazioni.

