Ore di lavoro e decine di sacchi riempiti con ogni tipo di rifiuto: i volontari sino a ieri sera hanno letteralmente salvato da un degrado inimmaginabile la grande pineta della frazione di Cortoghiana, che in parte appartiene ad Aias, parte ad Area parte al Comune. Ma davanti alla marea di immondizia i titoli di proprietà non contano: decine di volontari appartenenti a Lega ambiente, presieduta nel Sulcis Iglesiente da Maurizio Sodu, il club di pallavolo Sulcis Cortoghiana, la Croce rossa italiana, il gruppo scout Cortoghiana 1, il gruppo Giovani della terza età di Cortoghiana e comuni cittadini, hanno preso di mira alcuni punti segnati dalla inciviltà.

La manifestazione era intitolata "Per un clima di pace”, e vi hanno preso parte anche il sindaco Pietro Morittu, l’assessore all’Ambiente Manolo Mureddu e l’assessore agli Affari generali Nino Spanu. Hanno collaborato Devizia e Proloco.

«Abbiamo scoperto – racconta Maurizio Sodu – cumuli di ferraglia, pneumatici, arredi casalinghi, scocche di auto, materassi e macerie di edilizia».

In alcuni casi i rifiuti sono stati depositati poche ore prima dell’iniziativa perché in precedenza era stato compiuto un sopralluogo in alcuni punti per capire l’entità dell’intervento da compiere. A dimostrazione che l’inciviltà è davvero dilagante.

