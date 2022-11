Il Pulmino solidale arriva a Santadi. Il mezzo, donato dalla Prociv grazie a un progetto finalizzato all'acquisto e alla gestione del mezzo, è stato consegnato nel pomeriggio in piazza Marconi, durante una cerimonia. Si tratta di un Fiat Doblo' con pedana sollevabile che sarà dato in comodato d'uso gratuito grazie ai fondi raccolti dai commercianti del paese, con la collaborazione del Comune di Santadi e della Società Nuova mobilità Sarda che, grazie a Massimo Pisano, ha reso possibile la realizzazione del progetto. I volontari della Prociv utilizzeranno il mezzo per accompagnare anziani e persone non autosufficienti nei vari ambulatori e ospedali della Sardegna, ma anche per per poter svolgere alcune attività ludiche.

Durante la cerimonia il veicolo e' stato benedetto dal parroco Don Giulio Demontis, alla presenza di alcuni componenti dell'amministrazione comunale e del sindaco Massimo Impera, che condivide l’iniziativa "perché mette insieme quello che è il vero senso di comunità e quindi i nostri commercianti che si aggregano per aiutare coloro che sono più in difficoltà", e di Massimo Garau, presidente della Prociv, che esprime parole di ringraziamento per tutti coloro che hanno collaborato per raggiungere l'obiettivo.

