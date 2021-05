Fermato a un posto di controllo dai carabinieri, un 21enne di Perdaxius è stato trovato in possesso di un coltello.

Il giovane è stato denunciato a piede libero.

I militari di Narcao erano impegnati in un servizio di monitoraggio della circolazione stradale quando hanno fermato il ragazzo, apparso subito in atteggiamento nervoso. Approfondite le verifiche, dalla perquisizione personale è spuntato fuori un coltello a serramanico lungo 27 centimetri di cui 13 di lama, nascosto in una tasca dei pantaloni. L’oggetto è stato sequestrato.

