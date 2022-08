Incidente questa mattina intorno alle sei a Carbonia dove per cause da accertare in via Deffenu, traversa della centralissima via Roma, un’Audi condotta da un uomo ha urtato alcune vetture in sosta, due delle quali - una Jeep e una Ka - hanno riportato grossi danni. Una macchina, a causa dell'impatto, ha abbattuto anche un cartello stradale.

Illeso il conducente dell'Audi, rimasta seriamente danneggiata.

La Ford Ka e l'Audi danneggiate (L'Unione Sarda - Murru)

Sul posto, oltre ad alcuni residenti svegliati dal forte rumore, due pattuglie del Radiomobile dei carabinieri e gli agenti del commissariato di Carbonia.

La strada è rimasta chiusa per il tempo di rimozione e per i rilievi delle forze dell'ordine che accerteranno le cause di quanto accaduto.

Un altro incidente si è verificato nella notte sulla SS195 all'incrocio per la frazione di Is Achenzas nel comune di San Giovanni Suergiu dove una vettura per cause da accertare è uscita di strada. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Tratalias.

